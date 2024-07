In Wernigerode ist am Sonntag der Lidl-Markt ausgebrannt. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.

Wernigerode: Lidl-Markt steht in Flammen

Der Lidl in Wernigerode ist am Sonntag ausgebrannt.

Wernigerode. - Der Lidl in der Benzingeröder Chaussee stand am Sonntagnachmittag in Flammen. Starke Rauchentwicklung aus dem Discounter ließ Anwohner um 13.27 Uhr die Feuerwehr rufen.