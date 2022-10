Wernigerode zeigt sich mit der Chocolart von der süßen Seite

Darauf dürfen sich die Besucher beim Schokoladen-Festival Chocolart in Wernigerode freuen und hier fährt der Shuttelbus zur Innenstadt ab.

Wernigerode - Wieviel wohl Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) auf die Waage bringt? Diese Frage wird am 27. Oktober 2022 um 16 Uhr beantwortet. Dann wird der Rathauschef in Schokolade aufgewogen, die anschließend versteigert wird. Der Erlös geht an den Verein krebskranke Kinder Harz.