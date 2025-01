Betreiber-Wechsel in der Kneipe am Sportplatz von Germania Wernigerode: Tim Benedict Rathsack und Bennett Brandstätter von der Wernigeröder Braumanufaktur übernehmen die Gaststätte. Es sollen nicht nur Bierliebhaber auf ihre Kosten kommen.

Wernigeröder Braumanufaktur bringt neues Leben in die Sportsbar an der Kohlgartenstraße

Bennett Brandstätter wird sich künftig um das Wohl der Gäste in der Sportsbar an der Kohlgartenstraße in Wernigerode kümmern.

Wernigerode. - Was einst als Hobby in einem Kellergewölbe am Galgenberg in Wernigerode begann, hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Nun will Tim Benedict Rathsack von der Wernigeröder Braumanufaktur zusammen mit seinem Geschäftspartner Bennett Brandstätter den nächsten Schritt wagen.