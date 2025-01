Kultur im Harz Wernigeröder Museumsleiter zum Spagat zwischen finanziellen Möglichkeiten und Gästeerwartungen

Olaf Ahrens ist der Chef für drei Institutionen in Wernigerode: Er leitet das Harzmuseum, das Stadtarchiv und die Stadtbibliothek. Für alle sind die Finanzen die größte Herausforderung in diesem Jahr, so Ahrens.