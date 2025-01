Trotz unruhiger Zeiten hat Wernigerode 2024 auf mehreren Ebenen ein Rekordjahr erlebt. Was er dem Erstarken von Rechtspopulisten im Harz entgegensetzen und wie er Einwohnern das Leben erleichtern möchte, erklärt Oberbürgermeister Tobias Kascha.

Wernigerode/mg. - Personalprobleme und Sparzwänge in der Stadtverwaltung, Waldbrände am Brocken und andere Krisen: Oberbürgermeister Tobias Kascha muss Wernigerode durch schwierige Zeiten steuern. Der SPD-Politiker verrät im Interview mit Reporter Holger Manigk, was Einwohner sowie Gäste der Harz-Stadt 2025 erwartet und warum er trotzdem Optimist bleibt.