Wernigeröder Rathaus: Sekretärin von fünf Bürgermeistern plaudert nach 41 Dienstjahren aus dem Nähkästchen

Fünf Amtsinhaber und eine politische Wende - doch eine Konstante gab es in den zurückliegenden 41 Jahren im Wernigeröder Rathaus: Martina Kallenbach. Von 1981 an war sie die Sekretärin des Oberbürgermeisters, jetzt geht sie in den Ruhestand.

Foto: Sandra Reulecke