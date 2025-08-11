Ralf Schult kennt die Freibäder im Harz wie kaum ein anderer – doch wo zieht es ihn hin, wenn er selbst mal abschalten will? Der Chef der Wernigeröder DLRG-Ortsgruppe verrät seine Lieblingssommerorte und Geheimtipps im Harz.

Ralf Schult ist Wernigerodes Bäderchef. Aber an welchen Orten und Plätzen im Harz verbringt er am liebsten seine Freizeit?

Wernigerode/sr. - Ralf Schult ist Wernigerodes Bäder-Chef und leitet zudem die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) - mit Frei- und Schwimmbädern kennt er sich also bestens aus. Doch welche Lieblingsorte hat der 58-Jährige jenseits des Beckenrands? Im Gespräch mit Reporterin Sandra Reulecke verrät er seine Geheimtipps für Sommertage im Harz.