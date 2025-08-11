weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Ausflugstipps für den Sommer Wernigerodes Bäderchef Ralf Schult verrät seine Lieblingssommer-Orte - abseits vom Beckenrand

Ralf Schult kennt die Freibäder im Harz wie kaum ein anderer – doch wo zieht es ihn hin, wenn er selbst mal abschalten will? Der Chef der Wernigeröder DLRG-Ortsgruppe verrät seine Lieblingssommerorte und Geheimtipps im Harz.

11.08.2025, 14:15
Ralf Schult ist Wernigerodes Bäderchef. Aber an welchen Orten und Plätzen im Harz verbringt er am liebsten seine Freizeit?
Ralf Schult ist Wernigerodes Bäderchef. Aber an welchen Orten und Plätzen im Harz verbringt er am liebsten seine Freizeit? Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode/sr. - Ralf Schult ist Wernigerodes Bäder-Chef und leitet zudem die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) - mit Frei- und Schwimmbädern kennt er sich also bestens aus. Doch welche Lieblingsorte hat der 58-Jährige jenseits des Beckenrands? Im Gespräch mit Reporterin Sandra Reulecke verrät er seine Geheimtipps für Sommertage im Harz.