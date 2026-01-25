Im Wernigeröder Bürger- und Miniaturenpark laufen die Vorbereitungen für die Jubiläumssaison auf Hochtouren. Besucher dürfen sich 2026 auf besondere Lichtinstallationen und mehr als 40 Veranstaltungen freuen. Und auch der Miniaturenpark wächst weiter.

Jubiläumssaison 2026 im Wernigeröder Bürgerpark: Neue Attraktionen und Parkleuchten (mit Fotogalerie)

Wernigeröder Bürger- und Miniaturenpark: Thomas Sommerfeld verpasst dem Dach der Benzingeröder Kirche einen neuen Anstrich.

Wernigerode. - Die Türme des Halberstädter Doms sind abmontiert, die Kaiserpfalz Goslar bekommt neue Regenrinnen und das Dach der Benzingeröder Kirche einen frischen Anstrich: Während die meisten Baustellen aufgrund der frostigen Temperaturen ruhen, wird an Harzer Sehenswürdigkeiten fleißig gewerkelt. Zumindest an ihren kleinen Ebenbildern. Im Wernigeröder Bürger- und Miniaturenpark wird die Jubiläumssaison vorbereitet.