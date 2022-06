Wernigerodes Oberbürgermeister fordert Tempo bei Corona-Impfung

Der Harz zählt zuden Vorreitern in Sachsen-Anhalt bei der Impfquote. Doch Wernigerodes Oberbürgermeister will im Kampf gegen Corona weiter aufs Gaspedal drücken.

Wernigerode - Die Zeit der langen Warteschlangen vor dem Impfzentrum in Wernigerode scheint vorbei. Als die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) die Räume am Kupferhammer 36 Ende November wieder eröffnete, standen die Impfwilligen von der Tür über den Parkplatz bis auf die Straße an. „Doch inzwischen muss man quasi keine Wartezeit mehr einplanen“, sagt Ralf Schult. Wie der Chef der Außenstelle des Harz-Impfzentrums in Quedlinburg erläutert, könnte sein Team am Kupferhammer in zwei Schichten rund 800 Impfungen pro Tag schaffen.