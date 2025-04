Das neue Sonnenhaus mutet wie ein Raumschiff in einem Wernigeröder Wohngebiet an. Mieter sollen dabei von einer im Harz neuen Form der Energieversorgung profitieren. Wie viele der Wohnungen noch verfügbar sind und mit welchen Kosten Interessenten rechnen müssen.

Im Sonnenhaus in Wernigerode sollen Mieter dank flächendeckenden Photovoltaik-Platten und Solarthermie-Anlage auf dem Dach Mieter weitgehend autark bei der Energieversorgung sein.

Wernigerode. - Dieses verwinkelte Gebäude wirkt im Wohngebiet am Wernigeröder Seigerhüttenweg nicht nur ungewöhnlich, sondern ist Neuland im Harz in puncto Energieversorgung. Ab sofort können Mieter in das neue Sonnenhaus einziehen.