Ilsenburg feiert am 12. Juli sein beliebtes Forellenfest - mit einer wichtigen Neuerung: Die Hauptbühne zieht um. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Zauberwerkstatt, Wasserattraktionen, Live-Musik, Feuerwerk und regionalen Spezialitäten.

Wichtige Änderung beim Forellenfest in Ilsenburg: Hauptbühne steht an neuem Platz

Ilsenburg. - In Ilsenburg wird am Sonnabend, 12. Juli, das alljährliche Forellenfest gefeiert. Für das größte Fest der Harz-Stadt wird an bewährter Tradition festgehalten, trotzdem wird es aber eine logistische Änderung geben.