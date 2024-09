Dieser Bereich der Johann-Sebastian-Bach-Straße am Gymnasium in Wernigerode wird nun zur Baustelle.

Wernigerode. - Kaum ist eine Baustelle mitten in Wernigerode verschwunden, müssen sich Autofahrer auf die nächste Vollsperrung am Rand der Altstadt einstellen. Nachdem die veralteten Ampeln an der viel befahrenen Kreuzung am Westerntor ausgetauscht wurden, kündigen die Stadtwerke umfangreiche Bauarbeiten ganz in der Nähe an.