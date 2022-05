Wie der Einkaufsbummel trotz 2G-Regelung für Kunden in Wernigerode vereinfacht werden soll

Bunte Bändchen, die das Einkaufen in Wernigerode erleichtern: Statt in jedem Laden den Impf- und Personalausweis zücken zu müssen, reicht es, wenn Kunden die bunten Bänder an ihrem Handgelenk vorzeigen. Diese sind unter anderem in verschiedenen Geschäften in Wernigerode erhältlich und zwei Wochen lang gültig.

Foto: Sandra Reulecke