Silstedt/Landkreis Harz. - Sie ist die größte Kläranlage im Harzkreis und soll nun mit einer Megainvestition fit gemacht werden für die Zukunft: Der Wasser- und Abwasserverband Holtemme Bode (WAHB) will die technologischen Abläufe in seinem Klärwerk in Silstedt so verändern, dass Faulgas gewonnen und genutzt wird, um Strom und Wärme zu erzeugen. Geplant ist dafür eine Millioneninvestition.

