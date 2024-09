Eine Aktionswoche vom 23. bis zum 29 September rückt die Offene Kinder- und Jugendarbeit in den Mittelpunkt. Zahlreiche Zentren werden dann ihre Angebote vorstellen – auch im Harzkreis. Doch wie schauen die Jugendlichen selbst auf die Jugendclubs in der Region?

Elbingerode. - Die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) rückt vom 23. bis zum 29. September wieder in den Mittelpunkt. Dann laden wieder zahlreiche Jugendzentren, Jugendhäuser, offene Treffs und andere Einrichtungen ein, um ihre vielfältigen Angebote vorzustellen. Bereits zum zweiten Mal beteiligt sich der Kreis-Kinder- und Jugend-Ring (KKJR) Harz an der bundesweiten Aktion. Für Kinder und Jugendliche wird es im Harzkreis wieder viele Angebote geben, an denen sie sich beteiligen können. Doch wie schauen sie selbst auf solche Möglichkeiten in ihrer Region?