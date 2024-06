Warum der neunte Benefizflohmarkt in Ilsenburg ein Erfolg war und was mit den Einnahmen geschehen soll.

Wie mit Flohmarkt in Ilsenburg Bedürftige in Afrika unterstützt werden

Ilsenburg. - Gut eine Woche hat der Aufbau des 9. Benefiz-Flohmarktes des Ostafrika-Projektes in der Ilsenburger Fürst-Stolberg-Hütte gedauert – und schon am Abend des ersten Markttages wusste Roland Krombholz, dass sich all die Mühen gelohnt hatten.

Der Mann vor Ort des in Elbingerode ansässigen Ostafrika-Projektes meldete nämlich schon am Abend des Samstags (15. Juni), dass bereits 7830 Euro an Spenden und sonstigen Einnahmen die Vereinskasse des Hilfsprojektes gefüllt haben.

Die Freude des Hauptorganisators aus Ilsenburg war umso größer, da er sich am Samstagnachmittag noch recht skeptisch gab. „Die Konkurrenz an Veranstaltungen ist in diesem Jahr besonders groß. In der Harzburger Straße feiert unsere Feuerwehr und viele Leute werden sicher auch das Harzfest in Osterwieck besuchen. Das wird sich bestimmt beim Kassensturz auswirken“, prognostizierte er – und lag offensichtlich falsch.

Viele Besucher dank Programm

Zur Eröffnung am Sonnabendvormittag gibt es erfahrungsgemäß die meisten Besucher, dies hat sich seit der Marktpremiere nicht geändert. Was wohl daran liegt, dass die Kinder der Tanzschule Kastern zur Markteröffnung auftreten und diese Eltern und Großeltern mitbringen. Und wer schon einmal da ist, um seine Kinder zu bestaunen, der stöbert dann auch mal in den Flohmarkt-Angeboten.

Ein Großteil der Einnahmen dürfte außerdem mit dem Verkauf von Getränken und Gegrilltem erzielt worden sein. Ebenfalls dicht umlagert war erneut der vereinseigene Biostand, an dem es Leckeres und Gesundes aus eigener Herstellung gab. Auch die Spendenbereitschaft der Besucher dürfte zum guten Zwischenergebnis des ersten Tages beigetragen haben.

Der Musiker Tino Jeschek aus Ilsenburgs Partnerstadt Bad Harzburg war zum ersten Mal beim Benefiz-Flohmarkt dabei. Foto: Jörg Niemann

Bewährt hat sich, dass der Verein seit der Flohmarkt-Premiere auf Unterhaltung während der Marktzeit setzt. Alte Bekannte waren dabei die vom Publikum geschätzten Musiker der Gruppe DreiG – Musik ohne Lärm oder auch DJ Vossi, der die Veranstaltung mit Ton und Technik unterstützte. Erstmals mit dabei war der Bad Harzburger Akkordeonspieler Tino Jeschek, der – teils kostümiert - am Samstagnachmittag musizierend durch die Verkaufshalle zog und wahrscheinlich nicht zum letzten Mal in Ilsenburg zu Gast gewesen sein dürfte.

Gottesdienst am Sonntag

Gut besucht war der Gottesdienst am Sonntagmorgen, den Ilsenburgs Pfarrer Peter Müller hielt und der vom Kirchenchor der evangelischen Kirchengemeinde musikalisch begleitet wurde. Was am Sonnabend begonnen hatte, setzte sich in puncto Besucher auch am Sonntag fort. Leer war es in der riesigen Halle nie und vor allem Kinder nutzen die Gelegenheit, sich die farbenfrohen Kaninchen anzusehen, die Veckenstedter Züchter parallel zum Flohmarkt präsentierten.

Wie hoch die Gesamteinnahmen des Benefiz-Flohmarktes sein werden, das stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Fest stand jedoch schon vorher, wofür die Einnahmen verwendet werden. „Das Geld ist für die Erneuerung des Fußbodens in unserem Kinderheim in Mtito Andei in Kenia bestimmt“, sagt Markt-Organisator Roland Krombholz.