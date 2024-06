In der Einlegemaschine wurden die so genannten Holzdrähte rahmenweise auf einheitliche Länge gebracht, um dann im Stippezimmer mit einem Zündkopf versehen zu werden.

Benneckenstein. - Zu DDR-Zeiten standen Coswig und Riesa für die ostdeutsche Streichholz-Industrie. In den Haushalten gehörte der Gebrauch von Sicherheitszündhölzern aus dem Sächsischen zu den Selbstverständlichkeiten. Die „Sicherheit“ der Hölzer galt als sprichwörtlich – so machte der Witz von einem in Brand geratenen Güterzug die Runde: Alle Wagen sollen Feuer gefangen haben – bis auf einen, in dem Riesaer Sicherheitszündhölzer lagerten.