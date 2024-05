Der Wernigeröder Wildpark Christianental wird 50 Jahre alt. Das Jubiläum wird am Sonntag, 12. Mai, gefeiert. Was Besucher zu Programm, Kinderaktionen, Parken und Eintritt wissen müssen.

Wildpark Wernigerode feiert Jubiläum: Was den Besuchern am Sonntag, 12. Mai, geboten wird

Wernigerode. - Zu einer tierisch-wilden Party mit Luchs, Schnee-Eule und Co. wird in Wernigerode eingeladen: Eines der beliebtesten Ausflugsziele der Stadt, der Wildpark im Christianental, feiert sein 50-jähriges Bestehen. Parkchef René Lindemann informiert vorab, worauf sich Besucher freuen dürfen und was es für sie zu beachten gibt.