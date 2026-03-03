weather wolkig
Plötzlich richten Wildschweine Schäden in Wernigeröder Wohngebieten und Gartenanlagen an. Wie die Harz-Stadt dagegen vorgeht und was betroffene Grundstücksbesitzer beachten sollten.

Von Holger Manigk 03.03.2026, 06:30
Ein Wildschwein wühlt das Erdreich auf: Das wird auch im Stadtgebiet Wernigerodes im Frühjahr 2026 zum Problem.
Ein Wildschwein wühlt das Erdreich auf: Das wird auch im Stadtgebiet Wernigerodes im Frühjahr 2026 zum Problem. Symbolfoto: Oliver Berg/picture alliance/dpa

Wernigerode/Schierke. - Ihre Spuren sind auf Rasenflächen unübersehbar: In Schierke sorgen Wildschweine seit 2024 für Ärger. Nun machen die Borstenviecher auch den Osten Wernigerodes unsicher.