Plötzlich richten Wildschweine Schäden in Wernigeröder Wohngebieten und Gartenanlagen an. Wie die Harz-Stadt dagegen vorgeht und was betroffene Grundstücksbesitzer beachten sollten.

Wildschweine wühlen sich nach Wernigerode vor: Jetzt greift der Stadtjäger ein

Ein Wildschwein wühlt das Erdreich auf: Das wird auch im Stadtgebiet Wernigerodes im Frühjahr 2026 zum Problem.

Wernigerode/Schierke. - Ihre Spuren sind auf Rasenflächen unübersehbar: In Schierke sorgen Wildschweine seit 2024 für Ärger. Nun machen die Borstenviecher auch den Osten Wernigerodes unsicher.