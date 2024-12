Ausflugstipp im Harz Nach Anschlag in Magdeburg: Wernigeröder Wintermarkt startet mit verstärktem Sicherheitskonzept

Es ist ein vorsichtiger Schritt zurück in die Normalität, der in Wernigerode gegangen wird. Nachdem der Weihnachtsmarkt als Reaktion auf den Anschlag in Magdeburg frühzeitig beendet wurde, startet nun der Wintermarkt in der Innenstadt - unter verstärkten Sicherheitsbedingungen.