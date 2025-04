Bürgermeister-Wahl im Oberharz Wirtschaft ud Tourismus stärken: Mit dieser Agenda tritt Oberharz-Bürgermeister zur Wahl an

In der Stadt Oberharz am Brocken wird am 4. Mai ein neuer Bürgermeister gewählt. Einwohner können sich zwischen zwei Kandidaten entscheiden. Im Porträt sprechen sie über ihre Vorstellungen, wohin sich die Stadt entwickeln soll. Heute: Amtsinhaber Ronald Fiebelkorn.