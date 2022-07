Wo in Wernigerode ab sofort geheiratet wird

Hunderte Heiratslustige geben sich Jahr für Jahr das Ja-Wort in Wernigerode. Doch nun müssen Brautpaare ganz stark sein: Für vorerst ein Jahr finden keine Trauungen mehr im Rathaus statt.

Wernigerode - Das war es. Mit Beginn des neuen Monats sind keine Trauungen mehr im Wernigeröder Rathaus möglich. Der Grund sind umfassende Bauarbeiten in dem historischen Gebäude. Für vorerst ein Jahr müssen Heiratswillige auf das gewohnte Trauzimmer verzichten und eine Ausweichvariante nutzen. Bremst das die Lust der Paare, in der bunten Stadt am Harz Ja zu sagen?