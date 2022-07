Wohnhaus brennt in Wernigerode

Ein Wohnhaus steht in der Forckestraße in Wernigerode in Flammen. Ersten Informationen zufolge blieben die Bewohner wohl weitgehend unverletzt.

Am Freitagabend kam es zu einem Brand in der Forckestraße in Wernigerode. Zahlreiche Feuerwehren waren im Einsatz.

Wernigerode - Bei einem Wohnhausbrand in der Forckestraße in Wernigerode ist am Freitagabend hoher Sachschaden entstanden. Aus bislang ungeklärter Ursache breiteten sich die Flammen an einer hölzernen Balkonkonstruktion rasend schnell über alle Etagen des Mehrfamilienhauses aus.