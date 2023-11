Nach einem Feuer ist ein Mehrparteienhaus in Wernigerode unbewohnbar. Was bislang zur Brandursache bekannt ist und wie es für die Bewohner jetzt weiter geht.

Brand in der Angerstraße in Wernigerode: Beim Eintreffen der Feuerwehr dringt aus Fenstern und Türen aller Etagen dichter Rauch.

Wernigerode. - Mit kaum mehr als der Kleidung am Körper stehen sieben Wernigeröder da. Sie haben am Montagnachmittag, 20. November, ihre Wohnungen sowie ihr gesamtes Hab und Gut verloren. In ihrem Mehrfamilienhaus in der Angerstraße kam es zu einem Großbrand. Auch am Tag nach dem Feuer gibt es keine guten Nachrichten für sie.