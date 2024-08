Ilsenburg war über die Sommerferien Drehort für den Fantasyfilm „Woodwalkers 2“. Wilde Tiere wurden im Harz zu Filmdarstellern - Warum die Autorin der Buchreihe vom Besuch am Set so begeistert ist.

Ilsenburg. - Carag ist kein normaler Junge. Er ist ein Woodwalker – ein Mensch, der sich in ein Tier verwandeln kann. Als Puma streift er die ersten Jahre seines Lebens durch die Rocky Mountains. Er fühlt sich nirgends so richtig zu Hause, bis er an die Clearwater High-School kommt. Dort trifft er andere Kinder, die so sind wie er. Sie lernen, ihre Kräfte zu kontrollieren und sich zu verteidigen.