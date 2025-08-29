In Wernigerode erhält ein Mehrfamilienhaus im Wohnviertel Stadtfeld ein Graffitibild im Großformat. Was der Künstler Alessio B. damit ausdrücken möchte – und wie das Projekt „Kunst am Bau“ eines Großvermieters die Lebensqualität der Bewohner verbessern soll.

XXL-Wandbild in Wernigerode: Wo sich ein italienischer Graffitikünstler auf Wohnblock verewigt

Kunst in schwindelerregender Höhe: Graffitikünstler Alessio B. besprüht die Wand eines Mehrfamilienhauses in Wernigerode.

Wernigerode. - Ob in England, Frankreich oder Dänemark – der Graffitikünstler Alessio B. aus Padua, Italien, ist international gefragt. Sein Gesicht zeigt der Kreative niemals der Öffentlichkeit. Abgelichtet werden möchte er ausschließlich mit seiner Atemschutzmaske. Nun ist er für einen Auftrag nach Wernigerode gereist.