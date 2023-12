Zähne ziehen im Gartenstuhl

Die Ilsenburger Zahnärztin Corinna Fuchs ist für die Organisation Dentists for Africa zwei Wochen lang in Kenia im Einsatz gewesen. Für Schulkinder hat sie Zahnbürsten mitgebracht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ilsenburg. - Auf dem Tisch unter dem Baum liegen Plastehandschuhe und Desinfektionsmittel neben Namenslisten, auf Gartenstühlen warten die Patienten. Was man auf dem Foto nicht sieht: „Wir hatten im Freien 34 Grad Celsius“, berichtet Corinna Fuchs. Die Ilsenburger Zahnärztin hat bei ihrem Hilfseinsatz in Kenia auch an ungewöhnlichen Orten behandelt. Unterwegs war sie im Auftrag der Organisation Dentists for Africa (DfA). „Ich wollte so etwas schon immer einmal machen“, sagt die 52-Jährige.