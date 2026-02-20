weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Vor Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Zoff bei AfD im Harz kocht hoch: Brisantes Papier bringt Direktkandidat Bischoff in Erklärungsnot

Im Wernigeröder AfD-Ortsverband brodelt es. Einige Mitglieder stoßen sich wegen seiner Vergangenheit beim DDR-Geheimdienst an der Nominierung von Frank-Ronald Bischoff als Direktkandidat zur Landtagswahl. Nun ist obendrein ein Arbeitsvertrag aufgetaucht, der Fragen aufwirft.

Von Dennis Lotzmann 20.02.2026, 06:15
Mitglieder des Wernigeröder AfD-Ortsverbandes stoßen sich an der Nominierung von Frank-Ronald Bischoff als Direktkandidat zur Landtagswahl am 6. September.
Wernigerode/Badeborn. - Die Würfel sind gefallen: Der AfD-Kommunalpolitiker Frank-Ronald Bischoff soll bei der Landtagswahl am 6. September im Wahlkreis 16 (Wernigerode, Stadt Oberharz, Harzgerode) für seine Partei als Direktkandidat ins Rennen gehen. Der 77-Jährige setzte sich bei der Kandidatenkür seiner Partei in einer Kampfabstimmung gegen Tino Böttger und Marcel Hahn durch. Das gefällt wegen Bischoffs Vergangenheit beim DDR-Geheimdienst längst nicht jedem im Ortsverband. Nun ist ein Vertrag aufgetaucht, mit dem Frank-Ronald Bischoff für den Fall seiner Wahl Parteifreund Marcel Hahn einen nebenberuflichen Job in der Parlamentsarbeit anbietet.