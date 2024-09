Zoff um uralten Baum: Wurzel bei Bauarbeiten in Wernigerode einfach abgesägt

Kritik an Grünflächenamt

Die Wurzel dieser alten Eibe in Wernigerode wurde bei Bauarbeiten beschädigt.

Wernigerode. - Eine Familie in Hasserode ist fassungslos: Auf dem Nachbargrundstück an der Friedrichstraße wird gebaut, während der Arbeiten wurden Teile der Wurzel einer großen Eibe auf ihrem Boden gekappt. „Was zählt da die Baumschutzsatzung der Stadt Wernigerode noch?“, will Susann Worschech, eine der Betroffenen, wissen.