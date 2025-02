Christopher Street Day in Wernigerode Zoff um Harzer CSD: Organisator unterbreitet dem CDU-Stadtverband ein Friedensangebot

Die Ankündigung des dritten Christopher Street Days in Wernigerode sorgt für mächtig Unruhe in der Harz-Stadt, vor allem bei Gastronomen und der CDU. Größter Knackpunkt: das Veranstaltungsdatum. Doch nun gibt es eine Kehrtwende in dem Streit.