Wer Halloween liebt, ist in Veckenstedt im Harz an der richtigen Adresse. Zum vierten Mal in Folge verwandelt sich der Hof von Andrea Spindler in ein Grusel-Kabinett. Und sie will den Besuchern das Fürchten lernen.

Nervenkitzel an Halloween: Gruselhof im Harz öffnet seine Pforten - was Besucher dort erwartet

Veckenstedt. - Von Weitem sind bereits die Gespenster in den Bäumen sichtbar. Näher am Hof in Veckenstedt fällt sofort das Schild ins Auge: „Don't open, dead inside“ (deutsch: Nicht öffnen, innen tot). Es gibt einen Vorgeschmack auf das, was Halloween-Fans in den nächsten Tagen den Puls in die Höhe treiben wird.