  4. Aktion vom Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt: Gebiet an Rappbodetalsperre im Harz wird aufgeforstet: 10.000 neue Bäume gepflanzt

Aktion vom Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt Gebiet an Rappbodetalsperre im Harz wird aufgeforstet: 10.000 neue Bäume gepflanzt

Um den Harzer Wald aufzuforsten, haben sich inzwischen viele Initiativen gebildet. Bei der neuesten Aktion des Talsperrenbetriebs Sachsen-Anhalt wurden zusammen mit Kooperationspartnern nahe der Rappbodetalsperre tausende Setzlinge gepflanzt.

Von Matthias Distler 09.11.2025, 10:30
Zusammen mit Kooperationspartnern hat der Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt kahle Flächen an der Rappbodetalsperre aufgeforstet. Foto: Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt

Rübeland. - Wo noch im Harz bis 2020 dichter Wald stand, haben extreme Trockenjahre und die Borkenkäferplage den Bäumen arg zugesetzt. Die Folge: Abgestorbene Fichten mussten gefällt werden, der Wald ist an vielen Stellen verschwunden. Deshalb finden jährlich immer wieder Aufforstungen statt, wie zuletzt oberhalb der Rappbodetalsperre.