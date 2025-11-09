Um den Harzer Wald aufzuforsten, haben sich inzwischen viele Initiativen gebildet. Bei der neuesten Aktion des Talsperrenbetriebs Sachsen-Anhalt wurden zusammen mit Kooperationspartnern nahe der Rappbodetalsperre tausende Setzlinge gepflanzt.

Gebiet an Rappbodetalsperre im Harz wird aufgeforstet: 10.000 neue Bäume gepflanzt

Rübeland. - Wo noch im Harz bis 2020 dichter Wald stand, haben extreme Trockenjahre und die Borkenkäferplage den Bäumen arg zugesetzt. Die Folge: Abgestorbene Fichten mussten gefällt werden, der Wald ist an vielen Stellen verschwunden. Deshalb finden jährlich immer wieder Aufforstungen statt, wie zuletzt oberhalb der Rappbodetalsperre.