weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Reiseziel: Bürger verwandeln Dorf in ein Outdoor-Museum

Reiseziel Bürger verwandeln Dorf in ein Outdoor-Museum

Hier soll Geschichte lebendig werden: Die Ortschaft hofft auf Kulturförderung für ein Freilicht-Museum. Solange keine Finanzierung kommt, packen sie selbst an. Das erste Ausstellungsstück ist schon gebaut.

Von Petra Wiese 09.11.2025, 10:27
Beim Streichen des Schuppens konnte auch Erstklässlerin Aria ihren Großeltern fleißig helfen.
Beim Streichen des Schuppens konnte auch Erstklässlerin Aria ihren Großeltern fleißig helfen. Foto: M. Klüdtke

Niederlepte. - Von den fünf Zerbster Projekten, für die es für 2025 Anträge auf Kulturförderung im ländlichen Raum beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld gegeben hat, war das Vorhaben in Niederlepte zur Traditionspflege eines von zweien, die abgelehnt worden waren.