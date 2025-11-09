Hier soll Geschichte lebendig werden: Die Ortschaft hofft auf Kulturförderung für ein Freilicht-Museum. Solange keine Finanzierung kommt, packen sie selbst an. Das erste Ausstellungsstück ist schon gebaut.

Beim Streichen des Schuppens konnte auch Erstklässlerin Aria ihren Großeltern fleißig helfen.

Niederlepte. - Von den fünf Zerbster Projekten, für die es für 2025 Anträge auf Kulturförderung im ländlichen Raum beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld gegeben hat, war das Vorhaben in Niederlepte zur Traditionspflege eines von zweien, die abgelehnt worden waren.