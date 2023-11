Zurück in das Jahr 1900: Neuer Barbershop im Oberharz in historischer Atmosphäre

Ulrich Junga, der historische Barbier, in seinem Laden in Stiege. Dort erwartet Kunden ein Ambiente wie um das Jahr 1900.

Stiege - Es braucht nur wenige Schritte, um im beschaulichen Stiege in die Vergangenheit einzutauchen. In dem Ort im Oberharz hat Ulrich Junga einen Barbershop eröffnet. Was ihn von so vielen Geschäften dieser Art unterscheidet, ist Jungas Auftreten und die Einrichtung des Ladens – denn damit will der Inhaber den Stil um das Jahr 1900 vermitteln.