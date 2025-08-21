Stammzellenspende rettet ihr Leben Zweimal Krebs besiegt: Wie eine Harzerin ihren Traum vom Arztberuf dennoch verwirklicht

Zweimal erhielt Vanessa Oberstädt die Schockdiagnose Krebs und musste sich zurück ins Leben kämpfen. Ihren Traum, selbst Ärztin zu werden, verlor sie dabei nie aus den Augen. Die gebürtige Wernigeröderin erzählt ihre Geschichte, die von Schmerz und Rückschlägen ebenso geprägt ist wie von Hoffnung, Liebe und der Kraft, nicht aufzugeben.