Stammzellenspende rettet ihr Leben Zweimal Krebs besiegt: Wie eine Harzerin ihren Traum vom Arztberuf dennoch verwirklicht
Zweimal erhielt Vanessa Oberstädt die Schockdiagnose Krebs und musste sich zurück ins Leben kämpfen. Ihren Traum, selbst Ärztin zu werden, verlor sie dabei nie aus den Augen. Die gebürtige Wernigeröderin erzählt ihre Geschichte, die von Schmerz und Rückschlägen ebenso geprägt ist wie von Hoffnung, Liebe und der Kraft, nicht aufzugeben.
21.08.2025, 18:15
Wernigerode. - Vanessa Oberstädt hatte ein großes Ziel. Die gebürtige Wernigeröderin wollte Onkologin werden. Doch statt Menschen auf dem Weg zur Genesung zu helfen, erhielt die damals 26-jährige Medizinstudentin selbst die Schockdiagnose Krebs. Zweimal in nur neun Jahren musste sie gegen die Krankheit kämpfen.