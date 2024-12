Restaurant an Feiertagen geöffnet Zwischen Besinnlichkeit und Arbeit: So wird beim Brockenbauer im Harz Weihnachten gefeiert

Weihnachten beim Brockenbauer in Tanne: Dort verläuft die besinnliche Zeit im Jahr etwas anders. Neben den Tieren, um die sich gekümmert werden muss, hat auch das Restaurant geöffnet. Was auf der Weihnachts-Speisekarte steht und an welchem besonderen Tag im Jahr die Mitarbeiter dann doch zur Ruhe kommen.