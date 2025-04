Am Sonntagmittag (27. April) ist es zwischen Sorge und Benneckenstein zu einem weiteren Waldbrand gekommen. Nach Angaben von Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse loderten die Flammen zeitweise auf bis zu zwei Hektar Fläche. Zahlreiche Feuerwehren waren im Einsatz, das kreiseigene Löschflugzeug unterstützte aus der Luft.

Das Löschflugzeug "Hexe 1" realisierte mindestens 15 Wasserabwürfe und unterstützte die Kräfte am Boden ganz entscheidend.

Sorge/Benneckenstein. - Laut Leitstelle war der Brand am Sonntag (27. April) gegen 13.40 Uhr gemeldet worden. Aus den zunächst geschätzten rund 250 Quadratmetern seien schließlich - vermessen von einer Drohne - rund zwei Hektar geworden, so Kreisbrandmeister Lohse am Abend auf Anfrage.