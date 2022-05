200-Tonnen-Tunnelstück in Wolmirstedt unter die Gleise gezogen

Ende nächsten Jahres sollen Reisende in Wolmirstedt durch die neue Bahnhofsunterführung gehen können. Das erste Teilstück des Tunnels steht bereits. Doch wie gelangte es an diesen Platz?

Wolmirstedt - Noch führt ein Steg durch den Wolmirstedter Bahnhofstunnel, der garantiert, dass Bürger trockenen Fußes zwischen den Gleisen 1 und 2 wechseln können. Doch die Tage des ewignassen Fußgängertunnels sind gezählt. Ebenso die Zeit, in der Bürger nur über Treppen zwischen den Gleisen 1 und 2 wechseln können. Ende 2022 soll der neue Bahnhofstunnel samt Aufzügen nutzbar und bis in die Ladestraße verlängert sein. Gerade wurde ein großer Zwischenschritt abgeschlossen. Das erste Tunnelteil ist fertig und wurde unter die Gleise geschoben. Doch wie lässt sich so ein Betonkoloss schieben?