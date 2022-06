54 junge Männer heuern im Kaliwerk Zielitz an

Die Sonne brannte auf die Besucher der Abraumhalde in Zielitz. Hier wurden die Ausbildungsverträge an insgesamt 54 Jugendliche überreicht. Die etwa 170 Gäste auf dem Salzberg wurden nicht nur mit reichlich Getränken, sondern auch mit Sonnencreme und Sonnenbrillen versorgt.

Zielitz - Hochzufrieden ist Joshua Droß aus Schricke in der Gemeinde Zielitz über seinen Ausbildungsplatz. Schließlich arbeite sein Onkel bereits im Kaliwerk, sein Bruder habe ebenfalls seine Ausbildung hier abgeschlossen. „Er hat mir viel über die Lehre hier erzählt und mich neugierig gemacht“, so Joshua Droß gegenüber der Volksstimme. Nach einem absolvierten Praktikum im Kaliwerk habe für ihn festgestanden, sich um einen Ausbildungsplatz zu bewerben. In dreieinhalb Jahren will er zum Industriemechaniker ausgebildet sein. Dann werde er, so seine Vorstellung vom zukünftigen Beruf, unter Tage die Anlagen aufbauen und reparieren.