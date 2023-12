Dahlenwarsleben/vs -Am 6. Dezember wird an der Anschlussstelle Dahlenwarsleben die Auffahrt in Richtung Wismar und die Ausfahrt in Richtung Dresden gesperrt. Grund dafür sind sogenannte Absicherungsarbeiten.

Der einfahrwillige Verkehr wird über die B71 umgeleitet. Der ausfahrwillige Verkehr nutzt die vorherige Ausfahrt zur B71 oder die nachfolgende Ausfahrt über die A14 zum Autobahnkreuz Magdeburg, heißt es in einer Pressemitteilung.