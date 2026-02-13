Sportliche Challenge 7 Millionen Schritte bis Dubai: Pflege-Team wandert symbolisch bis ins Ausland
Das Intensivpflege-Unternehmen Vita Amare hat das Jahr mit einer großen Schritt-Zähl-Aktion gestartet. Die Teams haben mehr als 7 Millionen Schritte gesammelt und schaffen es damit symbolisch sogar bis nach Dubai.
Haldensleben/Barleben - Einmal besonders sportlich in das neue Jahr starten: Für die Pflegefachkräfte und Auszubildenden des Intensivpflege-Unternehmens Vita Amare ist das die neue Herausforderung zum Jahresanfang. Dazu haben sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen – und ihr gestecktes Ziel schnellen Schrittes weit hinter sich gelassen.