Das Intensivpflege-Unternehmen Vita Amare hat das Jahr mit einer großen Schritt-Zähl-Aktion gestartet. Die Teams haben mehr als 7 Millionen Schritte gesammelt und schaffen es damit symbolisch sogar bis nach Dubai.

Mit Laufschuhen und einem Schrittzähler auf dem Smartphone nehmen Doreen Schrader (v. l.), Felicitas Zembruski, Katja Schröder, Kerstin Lehrmann und Stephanie Thiede an der Aktivitätschallenge ihres Unternehmens Vita Amare teil.

Haldensleben/Barleben - Einmal besonders sportlich in das neue Jahr starten: Für die Pflegefachkräfte und Auszubildenden des Intensivpflege-Unternehmens Vita Amare ist das die neue Herausforderung zum Jahresanfang. Dazu haben sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen – und ihr gestecktes Ziel schnellen Schrittes weit hinter sich gelassen.