Ausgrabungen in der Börde

Archäologin Katharina Knie präsentiert eine Schale mit unüblicher Verzierung, die bei Ausgrabungen an der A14 bei Samswegen gefunden wurde.

Samswegen - Wo heute Acker ist und künftig die Trasse der Autobahn 14 entlangführen wird, herrscht schon vor etwa 6.500 Jahren reger Trubel. Kinder tollen um mehrere Häuser umher, Hähne krähen und dunkelborstige Schweine grunzen. Frauen sitzen vor den Hütten und weben grobe Stoffe, während die Männer das Vieh füttern oder Keramikschalen aus Ton brennen. So oder zumindest so ähnlich muss es abgelaufen sein, hier ganz in der Nähe des Flüsschens Ohre. Wie Wissenschaftler bisher herausgefunden haben.