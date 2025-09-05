Fußballfreunde aufgepasst: Martin Geisthardt, kaufmännischer Geschäftsführer des 1. FCM spricht am Donnerstag, 11. September, ab 17 Uhr in der Museumsscheune.

Abend für den Fußball: AWG trifft auf den 1. FCM in der Museumsscheune

Wolmirstedt. - Blau-Weiße Begegnung in Wolmirstedt: Der 1. FC Magdeburg ist zu Gast bei der AWG Wolmirstedt. Auch die Bürger sollen daran teilhaben, deshalb wird FCM-Geschäftsführer Martin Geisthardt von AWG-Geschäftsführer Steffen Mairose in der Museumsscheune empfangen. Die Zuschauer erwartet ein Abend im Zeichen von Fußball, Gemeinschaft und gelebter Regionalliebe.

„Wenn Fußball auf Nachbarschaft trifft, entsteht etwas ganz Besonderes“ ist Steffen Mairose überzeugt. Mieter und Sportinteressierte, aber auch alle anderen Bürger sollen sich angesprochen fühlen. 1. FC M-Geschäftsführer Martin Geisthardt hat nicht nur spannende Geschichten rund um den Traditionsverein im Gepäck, sondern auch eine große Portion blau-weißer Leidenschaft.

Magdeburger Fußballgeschichte

Geboten wird Fußballgeschichte zum Anfassen. Der Vortrag führt durch die bewegte Historie des Vereins: Vom legendären Europapokalsieg 1974, über die schwierigen Jahre der Bedeutungslosigkeit in den 90ern und 2000ern bis hin zum „erwachten Riesen“, der mittlerweile fest in der 2. Bundesliga verankert ist.

Der 1. FCM ist längst mehr als ein Fußballclub. Die Vorstellung des Nachwuchsleistungszentrums und der vereinseigenen Fußballschule zeigen eindrucksvoll, wie viel gesellschaftliches Engagement in diesem Verein steckt – und welche Verantwortung er für die Region übernimmt.

Was verbindet AWG und FCM?

„Besonders spannend wird der Blick auf die Parallelen zwischen dem Verein und unserer Genossenschaft“, sagt Steffen Mairose, „Gemeinschaft, Partizipation und das Streben nach langfristiger Stabilität. Könnte sogar ein genossenschaftliches Modell für einen Fußballverein denkbar sein? Eine Idee, über die es sich lohnt, gemeinsam nachzudenken.“

Für echtes Stadionfeeling sorgt nicht nur die berühmte Original Stadioncurrywurst, sondern auch der Stadionsprecher, der interessante Einblicke in das Geschehen eines Spieltags gibt. Außerdem werden drei handsignierte FCM-Trikots verlost.

Anmeldung möglich

Der Eintritt sowie Essen und Getränke sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist noch möglich – über die Homepage der AWG Wolmirstedt, auf Facebook oder Instagram.