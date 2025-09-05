Eine Bauruine in Magdeburg sollte zwangsversteigert werden. Doch wer zum Termin kam, wurde wieder weggeschickt. Der Gläubiger hatte kurz vorher einen Rückzieher gemacht.

Magdeburg. - Die Mittagstraße 35 im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt ist bereits seit vielen Jahren ein Schandfleck. Dach und Fassade des um 1865 errichteten Wohnhauses sind teilweise eingestürzt. Ein Abriss scheint die einzige Lösung für die Schrottimmobilie zu sein.