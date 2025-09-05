Zu den Vorwürfen gegen OB-Gattin Melanie Zok sollte es ein internes Arbeitsgespräch geben. Dieses soll der Staßfurter Bürgermeister René Zok aber bereits abgebrochen haben, bevor es in die Details ging.

Vorwürfe gegen Melanie Zok: Hat der Bürgermeister internes Arbeitsgespräch zu seiner Frau abgebrochen?

Im Staßfurter Rathaus hat es am Dienstag laut Teilnehmern des Gesprächs eine angespannte Atmosphäre gegeben. Der Grund: Vorwürfe gegen Melanie Zok, die Gattin des Oberbürgermeisters.

Staßfurt - Seit nun mehr zwei Monaten stehen Vorwürfe gegen Melanie Zok im Raum. Der Frau des Staßfurter Bürgermeisters René Zok (CDU) wird in ihrer Position als ehrenamtliche Koordinatorin der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Staßfurt von mehreren Mitarbeitern des Rathauses aus verschiedenen Fachdiensten Machtmissbrauch und Mobbing vorgeworfen. Wie damit umgehen?