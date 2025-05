Kompostierbare Tüten dürfen nicht in die Biotonnen: Das ist der Grund

Wenn die Tonne stehen bleibt: Müllentsorgung in der Börde

Wolmirstedt. - Es klingt absurd, aber kompostierbare Tüten dürfen nicht in den Biomüll. Das müssen Bürger beachten, wenn ihre Biotonne auch künftig geleert werden soll. Bei falscher Befüllung werden die Tonnen mit einem Aufkleber versehen und bleiben stehen. Und dann?

Der Nutzer der Biotonne muss nachsortieren und bis zum nächsten Leerungstermin warten. Dabei gilt: Die Tüten werden im Handel verkauft und sind tatsächlich kompostierbar. Allerdings nicht so schnell, wie der gewöhnliche Bioabfall.

Nicht in die Biotonne: Kompostierbare Tüten stoppen die Kompostieranlage

Während Kartoffelschalen und Co. längst zu Kompost geworden sind, sind die Tüten noch immer als solche vorhanden. Sie verheddern sich und blockieren die Maschinen in der Kompostieranlage, das ist mit viel zusätzlicher Arbeit und Kosten verbunden. Deshalb nehmen die Betreiber der Kompostieranlage keinen Biomüll mehr entgegen, wenn mehr als drei Prozent Fremdstoffe enthalten sind.

Das ist nach der neuen Bioabfallverordnung geregelt, die am 1.Mai in Kraft getreten ist. Heißt also, der Kommunalservice Börde bleibt auf verunreinigtem Bioabfall sitzen und muss entweder nachsortieren oder den Biomüll ins Müllheizkraftwerk geben. Doch dort ist er nicht gern gesehen, weil er wegen der Feuchtigkeit schlecht brennt.

Zeitungspapier und Eierkartons helfen

So ist es richtig. Fotos: KSB Börde

Gewöhnliche Plastiktüten gehören erst recht nicht in die Biotonne. Deshalb wird empfohlen, die Tüten auszuleeren und im Restabfall zu entsorgen. Wer seinen Biomüll einwickeln möchte, kann Zeitungspapier, Küchentücher oder Bioabfallbeutel aus Papier verwenden. Mit diesen Materialien kann auch der Boden der Biotonne ausgelegt werden.