Einsätze der Feuerwehren in Wolmirstedt sind normalerweise frei von Kosten. Allerdings gibt es auch Fälle die der Verursacher tragen muss.

Tom Wunderlich Ist 2011 als Fotograf in den Journalismus eingestiegen. Arbeitet seit 2019 in der Online-Redaktion der Volksstimme. Zuvor war er unter anderem bei der Freie Presse in Mittelsachsen und TAG24 in Erfurt. tom.wunderlich@volksstimme.de ›

Wolmirstedt l Egal ob Brände, Verkehrsunfälle, die berühmte Katze auf dem Baum oder Menschen in Not. Die Ortsfeuerwehren aus Wolmirstedt sind Tag und Nacht zur Stelle um zu helfen. In den meisten Fällen fallen für den Anrufer oder den Verursacher keine Kosten an. Allerdings gibt es auch Notsituationen die eigentlich gar keine sind. In solchen Fällen verschickt die Stadtverwaltung Rechnungen, welche meist nicht ohne sind. Am 25. März soll im Stadtrat über die neue Kostensatzung abgestimmt werden. Die Volksstimme erklärt die neue Kostensatzung im Detail.



Mit der „Zweiten Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz, Gebühren und Auslagen für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr Wolmirstedt außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben“ sollen kostenpflichtige Einsätze demnächst genauer und damit auch rechtskonformer abgerechnet werden. Nötig wurde diese Änderung durch eine Empfehlung der Kommunalaufsicht des Landkreises Börde. Diese empfiehlt aufgrund eines Urteils des Verwaltungsgerichtes Magdeburg die Streichung der bisherigen Mindestbetragsregelung. Bisher war es so, dass Einsätze im Viertelstundentakt abgerechnet werden konnten. Nach der Beurteilung durch die Richter, im Juli 2020, ist dies nicht mehr zulässig, da nach Auffassung des Gerichts ist eine satzungsrechtliche Regelung über die Bemessung des Kostenersatzes eines Feuerwehreinsatzes nicht mit Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes vereinbar, wenn danach für jede angefangene Viertelstunde eine volle Viertelstunde berechnet, beziehungsweise als Mindestbetrag die Gebühr für eine halbe Stunde erhoben wird. Laut Urteil fehle es an einem sachlichen Grund der Gleichbehandlung unterschiedlicher Sachverhalte sowie der Ungleichbehandlung wesentlich gleicher Sachverhalte, weil die Abrechnung der Einsatzzeit nach kürzeren Zeitintervallen möglich und nicht mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten verbunden ist. Letztendlich stellen die Richter fest, dass die Nichtigkeit einer solchen Satzungsregelung zur Nichtigkeit der gesamten Satzung und des dazugehörigen Kostentarifs führt. Durch dieses Urteil wird nun die minutengenaue Abrechnung nötig.



Personal in Summegrößter Kostenpunkt

Konkret werden die Kosten für Einsätze in einem Zeitabschnitt berechnet, welcher durch das Ausrücken und wieder Einrücken in das Gerätehaus definiert wird. Beim Ausrücken wird über ein Funkmodul im Fahrzeug der sogenannte Status 3 (Auf dem Weg zum Einsatz) und beim Einrücken der Status (Einsatzbereit im Gerätehaus) an die Leitstelle übermittelt. Hier kann später im Protokoll im Falle eines kostenpflichtigen Einsatzes die genaue Einsatzdauer nachvollzogen werden. Bisher war es so, dass der Zeitraum zwischen der Alarmierung und der telefonisch gemeldeten Einsatzbereitschaft abgerechnet wurde.



Für einen grob fahrlässig verursachten Einsatz, welcher die Einsatzkräfte insgesamt 43 Minuten bindet, können nach neuer Kostensatzung insgesamt 501,81 Euro erhoben werden. Für die Beispielrechnung wurden 17 Einsatzkräfte sowie vier Fahrzeuge der Wolmirstedter Ortsfeuerwehr zu Grunde gelegt. Die genauen Kosten variieren je nach Personaleinsatz und Fahrzeugen (siehe Infokasten).



Unfugalarm kostet mindestens 400 Euro

Sollte es sich um einen böswilligen Unfugalarm handeln, werden prinzipiell erst einmal 400 Euro als Grundbetrag festgelegt. Hinzu kommen die Kosten für Personal und Fahrzeuge. Außerdem muss der Anrufer mit einer Anzeige und einem einhergehenden Strafverfahren rechnen. Hier kann nach Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden.



Laut Frank Schröder vom städtischen Referat Brandschutz gehen die Einnahmen aus solchen Einsätzen in den Gesamthaushalt ein. „Damit werden unter anderem die Feuerwehren finanziert oder neue Ausrüstung beschafft oder bestehende Kleidung ersetzt“, so Schröder.



Beschlossen werden soll die neue Feuerwehrkostensatzung am 25. März im Stadtrat. Zuvor haben bereits die Ortschaftsräte ihre Zustimmung gegeben. Wenn die Satzung beschlossen ist, soll diese rückwirkend zum 01. Januar 2021 gelten.