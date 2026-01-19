Der NP-Markt in der Elbe-Heide hat ausgedient. Diese Konsequenzen hat die Schließung des Marktes für die Kunden und darauf dürfen sich die Einwohner zukünftig am Standort freuen.

Abriss und große Pläne: Der NP-Markt in Rogätz schließt

Die Tage des NP-Marktes in Rogätz sind gezählt: Am 17. Januar öffnet der Supermarkt zum letzten Mal.

Rogätz - Die Tage des NP-Marktes in Rogätz sind gezählt: Am 17. Januar besteht bis 20 Uhr für die Kunden zum letzten Mal die Möglichkeit, in gewohnter Umgebung einzukaufen. Die gute Nachricht ist jedoch, dass es bereits neue und vor allem große Pläne gibt.