Aktionstag in Barleben: Gemeinde will sich wieder putzen

Barleben - Nach zwei Jahren Corona-Pause soll es in diesem Jahr wieder heißen „Gemeinde Barleben putzt sich“. Der Aktionstag am Sonnabend, 18. Juni, soll um 10 Uhr starten. Treffpunkte sind die Gemeindeverwaltung in der Ernst-Thälmann-Straße 22 in Barleben, das Bürgerhaus in Ebendorf und das Dorfgemeinschaftshaus in Meitzendorf. Das geht aus einer Mitteilung im Amtsblatt der Gemeindeverwaltung hervor.