Wolmirstedt. - „Ich hatte eine der tollsten Mütter, die man sich nur vorstellen kann. Und dass wir unsere Mamas nicht ehren sollten, passte mir einfach nicht in den Kram“, sagt Rainer Teltge, der als Kind in Wolmirstedt aufwuchs und inzwischen in der Altmark in einem Seniorenwohnpark lebt. Also haben er und seine Freunde den westlichen Feiertag einfach heimlich begangen. Wie so vieles in der DDR.

